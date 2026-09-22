अनंत चतुर्दशी 2026: 25 या 26 सितंबर कब है अनंत चतुर्दशी ? जानें सही डेट और इस दिन क्या करें

Anant Chaturdashi 2026: पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा के लिए विशेष माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस शुभ तिथि पर विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती हैं। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी का दिन गणेश उत्सव के समापन के लिए भी जाना जाता है। इसलिए देशभर में इस दिन श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने के बाद विधि-विधान से उनका विसर्जन करते हैं। वहीं, पूजा के बाद 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधने का भी विधान है। इसके प्रभाव से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही मनोवांछित फल प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2026 में अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाएगी और इस दिन कौन से काम करना शुभ माना जाता है।