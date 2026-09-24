अनंत चतुर्दशी 2026: भगवान विष्णु की कृपा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए अनंत चतुर्दशी पर करें ये उपाय

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अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और घर में सुख-शांति और सकारात्मकता आती है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र धारण करने का विशेष विधान होता है। अनंत सूत्र भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ अनंत सूत्र अर्पित करना चाहिए। पुरुष इस अनंत सूत्र को दाहिने हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करती हैं। ऐसा करने से सुख-सुविधा और समृद्धि की प्राप्ति होती है।अनंत चतुर्दशी पर जरूरतमंदों को दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, फल और पीली चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है और दान-पुण्य करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।अनंत चतुर्दशी पर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा और उनके सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने के साथ-साथ जीवन में धन वृद्धि के लिए 5 या 7 कौड़ी मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं।अनंत चतुर्दशी पर तुलसी को जल, दीपक अर्पित करने के साथ-साथ विधि-विधान के साथ पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।