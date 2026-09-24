अनंत चतुर्दशी 2026: भगवान विष्णु की कृपा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए अनंत चतुर्दशी पर करें ये उपाय
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 25 Sep 2026 05:03 AM IST
सार
अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। इस दिन कुछ उपाय करने का विशेष महत्व होता है।
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विस्तार
Anant Chaturdashi 2026 Upay: आज अनंत चतुर्दशी का पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और इसी के साथ 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पूजा-पाठ और विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार अनंत चतुर्दशी का पर्व 25 सितंबर को है। अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ उपाय करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कौन-कौन से उपाय करना बहुत ही लाभकारी होता है।
भगवान विष्णु की पूजा
अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और घर में सुख-शांति और सकारात्मकता आती है।
अनंत सूत्र धारण करने का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र धारण करने का विशेष विधान होता है। अनंत सूत्र भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ अनंत सूत्र अर्पित करना चाहिए। पुरुष इस अनंत सूत्र को दाहिने हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करती हैं। ऐसा करने से सुख-सुविधा और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
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अनंत चतुर्दशी पर दान का महत्व
अनंत चतुर्दशी पर जरूरतमंदों को दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, फल और पीली चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है और दान-पुण्य करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
दीपक जलाएं
अनंत चतुर्दशी पर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा और उनके सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।
धन वृद्धि के लिए उपाय
अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने के साथ-साथ जीवन में धन वृद्धि के लिए 5 या 7 कौड़ी मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं।
तुलसी पूजा
अनंत चतुर्दशी पर तुलसी को जल, दीपक अर्पित करने के साथ-साथ विधि-विधान के साथ पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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भगवान विष्णु की पूजा
अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और घर में सुख-शांति और सकारात्मकता आती है।
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अनंत सूत्र धारण करने का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र धारण करने का विशेष विधान होता है। अनंत सूत्र भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ अनंत सूत्र अर्पित करना चाहिए। पुरुष इस अनंत सूत्र को दाहिने हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करती हैं। ऐसा करने से सुख-सुविधा और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
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अनंत चतुर्दशी पर दान का महत्व
अनंत चतुर्दशी पर जरूरतमंदों को दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, फल और पीली चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है और दान-पुण्य करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
दीपक जलाएं
अनंत चतुर्दशी पर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा और उनके सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।
धन वृद्धि के लिए उपाय
अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने के साथ-साथ जीवन में धन वृद्धि के लिए 5 या 7 कौड़ी मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं।
तुलसी पूजा
अनंत चतुर्दशी पर तुलसी को जल, दीपक अर्पित करने के साथ-साथ विधि-विधान के साथ पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं।
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