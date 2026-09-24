अनंत चतुर्दशी पर करने जा रहे हैं गणेश विसर्जन? जानें शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम

1 of 4 Ganesh Visarjan 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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गणेश विसर्जन 2026 का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त-सुबह 11 बजकर 48 मिनट से लेकर 12 बजकर 36 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त-शाम को 6 बजकर 14 मिनट से लेकर 6 बजकर 38 मिनट तक शनि साढ़ेसाती: इस एक राशि वालों के लिए आने वाले दिन अहम, 11 दिसंबर तक रहें सतर्क

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दिन का चौघड़िया

चर - 06:10 - 07:39

लाभ- 07:39 - 09:09

अमृत -09:09 - 10:38

काल -10:38 - 12:08

शुभ- 12:08 - 13:37

रोग - 13:37 - 15:07

उद्वेग - 15:07 - 16:36

चर -16:36 - 18:06



रात का चौघड़िया

रोग - 18:06 - 19:36

काल - 19:36 - 21:07

लाभ - 21:07 - 22:38

उद्वेग - 22:38 - 00:08, 26 सितंबर

शुभ- 00:08 - 01:39, 26 सितंबर

अमृत - 01:39 - 03:09, 26 सितंबर

चर- 03:09 - 04:40, 26 सितंबर

रोग - 04:40 - 06:10, 26 सितंबर



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