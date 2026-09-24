Ganesh Visarjan 2026: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को है। इसी के साथ 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन भी गणपति विसर्जन के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा की जाती है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती हैं। वहीं, अनंत चतुर्दशी के शुभ मौके पर देशभर में पूजा-पाठ से लेकर गणेश विसर्जन की विशेष रौनक देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आप भी अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं, तो इसके महत्व, शुभ मुहूर्त और जरूरी नियमों के बारे में जान लीजिए।
अनंत चतुर्दशी पर करने जा रहे हैं गणेश विसर्जन? जानें शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 25 Sep 2026 05:51 AM IST
सार
Ganesh Visarjan 2026: इस साल 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी गणेश विसर्जन के साथ किया जाएगा। ऐसे में आइए इसके महत्व और नियम को जानते हैं।
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