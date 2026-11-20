वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज मन में थोड़ी बेचैनी या असमंजस बना रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और समझदारी आर्थिक स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पैसों से जुड़े मामलों में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होगा। अपनी निजी आर्थिक योजनाएं और निवेश से संबंधित जानकारी हर किसी के साथ साझा न करें। शेयर बाजार में निवेश करने का विचार है तो जल्दबाजी के बजाय बाजार की स्थिति और जोखिम को अच्छी तरह समझ लें। इस बीच किसी करीबी व्यक्ति का अचानक घर आना पुरानी यादों को ताजा कर सकता है और मन को खुशी दे सकता है। दिनभर की व्यस्तता के बाद शाम को दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या छोटी-सी पार्टी का कार्यक्रम बन सकता है। इससे आपका मूड बेहतर होगा और मन को कुछ सुकून मिलेगा। आज मेहनत के साथ आर्थिक अनुशासन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।