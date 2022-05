{"_id":"627a7031f2254324af4e72f2","slug":"this-time-in-the-police-constable-recruitment-exam-there-will-be-different-questions-in-all-the-four-series","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इस बार चारों सीरीज में अलग हो सकते हैं प्रश्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 11 May 2022 02:56 AM IST