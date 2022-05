{"_id":"627282ccba4f4218f55e6e56","slug":"sukhvindra-sukhu-s-statement-your-mine-will-not-be-in-deciding-the-ticket-the-goal-is-to-make-the-party-candidate-win","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुखविंद्र सुक्खू का बयान: मैंने 15 मिनट, मुकेश ने घंटों बाद रात 11 बजे किया अध्यक्ष बनने से इंकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 May 2022 12:00 AM IST