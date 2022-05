{"_id":"6295a6b5cdda7615994a42e4","slug":"road-accident-shimla-two-vehicles-fell-into-a-deep-gorge-after-the-collision-three-killed-one-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"Road Accident Shimla: टक्कर के बाद गहरी खाई में गिरीं दो गाड़ियां, तीन की मौत, एक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: Krishan Singh Updated Tue, 31 May 2022 10:58 AM IST