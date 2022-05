{"_id":"626eb7537b935c6dfc328a29","slug":"iti-trainees-made-a-bike-running-in-reverse-gear-will-run-on-electricity-and-petrol","type":"story","status":"publish","title_hn":"उम्मीद की मशाल: आईटीआई प्रशिक्षुओं ने बना दी रिवर्स गियर में चलने वाली बाइक, बिजली और पेट्रोल से चलेगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 02 May 2022 02:02 AM IST