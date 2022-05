{"_id":"6286707ead6b9678ee77bde1","slug":"instructions-of-the-estimates-committee-of-the-assembly-153-primary-schools-lying-vacant-will-be-handed-over-to-panchayats-and-mahila-mandals","type":"story","status":"publish","title_hn":"विधानसभा प्राक्कलन समिति के निर्देश: पंचायतों और महिला मंडलों को सौंपे जाएंगे खाली पड़े 153 प्राइमरी स्कूल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 20 May 2022 02:02 AM IST