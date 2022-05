{"_id":"6272861b41934540b60d1e57","slug":"hrtc-consignment-of-new-buses-reached-himachal-officials-sent-to-take-stock","type":"story","status":"publish","title_hn":"एचआरटीसी: हिमाचल पहुंचीं 205 में से 11 नई बसें, खटारा से मिलेगा छुटकारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 May 2022 01:51 AM IST