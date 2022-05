{"_id":"627e9c8b2270b24fdd205b1a","slug":"directorate-of-higher-education-notices-will-be-issued-to-teachers-of-schools-running-tuition-centers","type":"story","status":"publish","title_hn":"उच्च शिक्षा निदेशालय: ट्यूशन सेंटर चलाने वाले स्कूलों के शिक्षकों को जारी होंगे नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 14 May 2022 03:00 AM IST