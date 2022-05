{"_id":"627fa1d685cd1d07ce28f29d","slug":"cri-kasauli-director-dr-dimple-will-represent-india-in-weight-lifting-asian-games-hangzhou-2022","type":"story","status":"publish","title_hn":"सोलन: एशियन गेम्स में खेलेंगी सीआरआई कसौली की निदेशक डॉ. डिंपल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 15 May 2022 02:45 AM IST