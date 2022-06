BJP Tridev sammelan: सम्मेलन में सीएम जयराम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- यूपी और उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल की बारी

हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश (यूपी) और उत्तराखंड में सरकार रिपीट कर जनता ने बता दिया है कि उसे सुशासन, सेवा और गरीब का कल्याण करने वाली भाजपा की सरकार ही चाहिए। अब हिमाचल की बारी है। सुंदरनगर में त्रिदेवों में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता सरकार नहीं, रिवाज बदलकर इतिहास बनाएगी। हिमाचल से उठने वाली चिंगारी देश में कांग्रेस के सर्वनाश की राह बनाएगी। हिमाचल के बाद अगले वर्ष आठ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में भी भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने त्रिदेवों का आह्वान किया कि वे अपने बूथों तक केंद्र व प्रदेश की योजनाओं को पहुंचाने और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम करें। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। शेखावत ने जयराम सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड काल में हिमाचल सबसे पहले शत-प्रतिशत टीकाकरण करने वाला प्रदेश बना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से मिले बजट को पूर्ण रूप से उपयोग कर देश में लगातार अपना पहला स्थान बनाया हुआ है। इसके लिए हिमाचल को 750 करोड़ का इंसेंटिव भी दिया गया है।

#WATCH Himachal Pradesh CM Jairam Thakur enjoys a light moment, dancing the traditional 'Naati' dance with students during a college event in Sundarnagar, Mandi pic.twitter.com/uAovsoVPH1