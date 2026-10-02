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पंचायत चुनाव में क्यों बदली कांग्रेस की रणनीति?: जानिए, गांवों की सरकार के लिए क्या है नया प्लान

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Published by: Sourabh Bhatt Updated Fri, 02 Oct 2026 08:37 AM IST

सार राजस्थान के निकाय चुनाव में रणनीति को लेकर अपनों के सवालों से घिरी कांग्रेस अब पंचायत चुनाव में क्या नए पैंतरे आजमाएगी? प्रचार में क्या बड़ा बदलाव किया, जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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