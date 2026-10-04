राजस्थान: त्योहारों में यात्रियों को बड़ी राहत, खजुराहो-उदयपुर और जोधपुर-मऊ के बीच दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने दो विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। उत्तर मध्य रेलवे खजुराहो और उदयपुर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा। वहीं, जोधपुर और मऊ के बीच भी रविवार से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। इन ट्रेनों के चलने से त्योहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त आवागमन सुविधा मिलेगी।

खजुराहो-उदयपुर के बीच 13 फेरे लगाएगी ट्रेन

गाड़ी संख्या 04141/04142 खजुराहो-उदयपुर फेस्टिवल स्पेशल का संचालन छतरपुर और टीकमगढ़ मार्ग से किया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों के यात्रियों को सीधे फायदा मिलेगा। रेलवे ने इस ट्रेन के कुल 13 फेरे चलाने की योजना बनाई है। गाड़ी संख्या 04141 खजुराहो से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को रात 8 बजे रवाना होगी। खजुराहो से ट्रेन का संचालन 8 अक्टूबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक किया जाएगा। वापसी में गाड़ी संख्या 04142 उदयपुर से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को रात 10 बजे चलेगी। उदयपुर से यह सेवा 9 अक्टूबर से 20 नवंबर तक जारी रहेगी। यात्रा के दौरान ट्रेन खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, सवाई माधोपुर, बूंदी और उदयपुर समेत प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

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18 कोच के साथ चलेगी फेस्टिवल स्पेशल

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खजुराहो-उदयपुर स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें 10 सामान्य श्रेणी, पांच स्लीपर और एक एसी टू-टियर कोच होगा। इसके अलावा दो कोच सामान्य एवं दिव्यांगजन श्रेणी के यात्रियों के लिए रखे जाएंगे।

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जोधपुर-मऊ स्पेशल के होंगे नौ फेरे

रेलवे रविवार से जोधपुर-मऊ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी शुरू कर रहा है। 22 कोच वाली यह ट्रेन अपनी संचालन अवधि में कुल नौ फेरे लगाएगी। ट्रेन मेड़ता रोड, डेगाना और जयपुर के रास्ते मऊ तक जाएगी। इससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को त्योहारों के दौरान अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। जोधपुर के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार, गाड़ी संख्या 04823 जोधपुर-मऊ साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे जोधपुर से रवाना होगी। मेड़ता रोड, डेगाना और जयपुर होते हुए यह ट्रेन अगले दिन सोमवार रात 11:40 बजे मऊ पहुंचेगी।

मंगलवार को मऊ से चलेगी वापसी ट्रेन

वापसी में गाड़ी संख्या 04824 मऊ-जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक मंगलवार सुबह 4 बजे मऊ से रवाना होगी। ट्रेन बुधवार सुबह 8:40 बजे जोधपुर पहुंचेगी। 22 कोच वाली यह ट्रेन कुल नौ फेरे लगाएगी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने के बीच दोनों स्पेशल ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होने और यात्रियों को सफर के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलने की उम्मीद है।