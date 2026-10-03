राजस्थान: दो करोड़ रिश्वत मामले में एएसपी मुकेश सोनी और दलाल जेल भेजे गए, मोबाइल की होगी फॉरेंसिक जांच

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह ने बताया कि आरोपी अधिकारी मुकेश सोनी और दलाल सज्जन सिंह की आवाज के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा आरोपी अधिकारी के जब्त मोबाइल फोन को भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जा रहा है। यदि मोबाइल से कोई चैट, फोटो या वीडियो हटाए गए हैं तो फॉरेंसिक जांच के जरिये उनका पता लगाया जाएगा। जांच अधिकारी फरार चल रहे रीडर जसवंत राव की तलाश करते हुए मामले में आगे की जांच में जुटे हैं।272 भूखंड घोटाले के मामले में जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सोनी परिवादी निरंजन मोगरा और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, तब उन्होंने परिवादी के बेटे से डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मांगा था। बेटे द्वारा मना करने पर अधिकारी ने स्वयं उसे निकालने की बात कही थी। इस घटनाक्रम का खुलासा विशेष अभियान समूह द्वारा कार्रवाई के दौरान बनाए गए वीडियो फुटेज से हुआ है, जो वर्तमान में जांच के दायरे में है। इसी वीडियो में अधिकारी परिवादी की लाल अलमारी की जांच करते दिख रहे हैं, जिसमें परिवादी की पत्नी के सोने के कंगन और सोने की घड़ी रखी थी। परिवादी ने आभूषण, रिकॉर्डर और जमीन के दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया था, परंतु पूछताछ में आरोपी अधिकारी ऐसी किसी भी जब्ती से लगातार इन्कार करता रहा।जांच में सामने आया कि 2 करोड़ रुपये की रिश्वत की डील वाले दिन 24 सितंबर को दलाल सज्जन सिंह आरोपी अधिकारी से उनके अंबामाता स्थित आवास पर मिलने पहुंचा था। शाम 6:30 बजे रानी रोड पर परिवादी से रिश्वत की डील होने से लगभग एक घंटे पहले दलाल अधिकारी के घर गया था, जहां इस पूरी योजना का खाका तैयार किया गया। इसके बाद दलाल परिवादी को साथ लेकर रानी रोड पहुंचा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने अधिकारी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से इस बात की पुष्टि की है। टीम ने दलाल को साथ ले जाकर मौके की तस्दीक भी करवाई है।