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राजस्थान: महिलाओं को सौंपी गईं मकानों और वाहनों की चाबियां, सीएम शर्मा ने कहा- धरातल पर काम में विश्वास है

Sat, 03 Oct 2026 06:36 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sat, 03 Oct 2026 06:36 PM IST
सार

जयपुर में नारी शक्ति सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं और लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। 27 हजार से अधिक लाभार्थियों को 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकानों की चाबियां और लखपति दीदियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी गईं।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में करोड़ों रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि का त्वरित भुगतान किया गया। इसके साथ ही, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को मकानों और वाहनों की चाबियां भी सौंपी गईं। राज्य सरकार के इस कदम से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के साथ उनके आर्थिक स्वावलंबन को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर प्रकाश डालते हुए विपक्ष के सभी दावों को खारिज कर दिया।
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वित्तीय सहायता और त्वरित हस्तांतरण
समारोह में राज्य की हजारों महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक मदद पहुंचाई गई। सरकार ने वित्तीय सहायता की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तकनीक का उपयोग करके करोड़ों रुपये का फंड कुछ ही क्षणों में लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराया गया। इस से न केवल समय की बचत हुई, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हो गई। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत किया और इसे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाला निर्णय बताया।
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्त होना पूरे समाज की प्रगति की अनिवार्य शर्त है। जब महिलाओं के पास आर्थिक संसाधन होते हैं, तो वे परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनका सदुपयोग करती हैं।
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परिसंपत्तियों का आवंटन और चाबियों का वितरण
कार्यक्रम के दौरान केवल सीधी वित्तीय सहायता ही नहीं दी गई, बल्कि अनेक योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को संपत्ति की चाबियां भी सौंपी गईं। इनमें विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित पक्के मकानों की चाबियां शामिल हैं, जिससे अनेक परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ। इसके अतिरिक्त महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक साधनों और वाहनों की चाबियां प्रदान की गईं।

चाबियां प्राप्त करने के बाद लाभार्थी महिलाओं के चेहरे पर आत्मनिर्भरता का भाव देखा गया। अपने घर तथा आजीविका के संसाधनों पर स्वामित्व मिलने से समाज में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। राज्य सरकार का यह प्रयास जमीनी स्तर पर स्थायी बदलाव लाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, ताकि हर वर्ग की महिला को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

विपक्ष के दावों का खंडन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्षी दलों द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे सवालों का भी कड़ा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रामक बातें फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, करोड़ों रुपये के पारदर्शी हस्तांतरण और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंची सहायता ने विपक्ष के दावों की हवा निकाल दी है। राज्य सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वह घोषणाएं करने के बजाय धरातल पर काम करने में विश्वास रखती है।


मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार की नीतियां बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में भी महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के लिए नए रास्ते खोले जाएं। इस ऐतिहासिक कदम से महिलाओं में नया आत्मविश्वास जागा है और प्रदेश के विकास को गति प्राप्त हुई है।
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