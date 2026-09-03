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उदयपुर: फर्जी दस्तावेजों के जरिए कोर्ट से जमानत देने पहुंचा आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा

Thu, 03 Sep 2026 11:45 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 03 Sep 2026 11:45 PM IST
सार

उदयपुर में चेक बाउंस मामले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमानत देने पहुंचे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी आधार कार्ड और बाइक की जाली आरसी लेकर कोर्ट पहुंचा था। पुलिस ने उसके पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं।

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Udaipur: Man Arrested for Trying to Secure Bail in Court Using Fake Documents, Sent to Jail
हिरासत में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शहर की भूपालपुरा थाना पुलिस ने एनआई एक्ट कोर्ट संख्या तीन में फर्जी दस्तावेज पेश कर जमानत देने पहुंचे एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त गोपाललाल रेगर की पेशी के दौरान आरोपी वसीम खान फर्जी आधार कार्ड और अपनी बेची हुई बाइक की जाली आरसी लेकर जमानत मुचलका भरने पहुंचा था।

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पुलिस के अनुसार एनआई एक्ट कोर्ट संख्या तीन में चेक बाउंस मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने जब जमानत मुचलका पेश करने का आदेश दिया, तब भूपालपुरा निवासी वसीम खान ने अपनी पुरानी बाइक की आरसी और आधार कार्ड पेश किए। कोर्ट को संदेह होने पर जांच कराई गई तो वाहन पंजीयन और मालिक का नाम अलग पाया गया। इसके अलावा आरोपी का नाम और पता भी गलत निकला। आरोपी इससे पहले तक अदालत को गुमराह करने का प्रयास करता रहा।
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पुलिस तलाशी में बरामद हुए फर्जी कागजात
अदालत में संदेह उजागर होने के बाद पुलिस ने आरोपी वसीम खान को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली। उसके पास से दो आरसी, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किए गए। थानाधिकारी रतनसिंह चारण ने बताया कि पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उसने आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज कहां से और कैसे बनवाए थे।

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