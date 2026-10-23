टोंक: बैंक परिसर में मिला कर्मचारी का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज; टीम जांच में जुटी

टोंक जिले के देवली शहर स्थित केनरा बैंक परिसर में शुक्रवार सुबह 36 वर्षीय हाउसकीपिंग कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान जालमपुरा (जहाजपुर) निवासी धनराज मीणा (36) पुत्र हरिसिंह मीणा के रूप में हुई है। वह देवली में रहकर बैंक में सफाई का काम करता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद बैंक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, धनराज मीणा रोजाना सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच केनरा बैंक में साफ-सफाई करने आता था। शुक्रवार सुबह जब बैंक के अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे, तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। कर्मचारियों ने काफी देर तक आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर पहुंचने पर उन्होंने धनराज का शव फंदे से लटका हुआ देखा।घटना की सूचना मिलने पर देवली थाना अधिकारी प्रीति रत्नू पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। देवली थाना पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। थाना अधिकारी प्रीति रत्नू के अनुसार, कर्मचारी की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।