हनुमानगढ़: अस्पताल के बाहर प्रसव पर चक्का जाम, डॉक्टर तैनाती के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घटना की जानकारी मिलते ही टिब्बी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही तहसीलदार हरीश सारण और ब्लॉक चिकित्साधिकारी रीतिका पारीक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। अधिकारियों ने धरना दे रहे लोगों से बातचीत करके उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे रहे। सड़क पर जारी धरने के कारण यातायात प्रभावित रहा। देर रात तहसीलदार के साथ दूसरे दौर की प्रशासनिक वार्ता हुई। वार्ता के दौरान एक अतिरिक्त चिकित्सक और एक महिला नर्सिंगकर्मी को जल्द नियुक्त करने का लिखित आश्वासन प्रदान किया गया, जिसके बाद नागरिकों ने धरना समाप्त किया।प्रदर्शन कर रहे नागरिकों ने आरोप लगाया कि यदि प्रसूता को समय पर अस्पताल में भर्ती करके आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जाती, तो उसे बाहर प्रसव का सामना नहीं करना पड़ता। नागरिकों ने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र में रिक्त पड़े चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के पदों को जल्द भरने की मांग रखी। नागरिकों ने कहा कि क्षेत्र की बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इसी केंद्र पर निर्भर है।ब्लॉक चिकित्साधिकारी रीतिका पारीक ने बताया कि चिकित्सा स्टाफ ने प्रसूता को उसके परिजनों के आग्रह पर ही रेफर किया था। प्रसूता के परिजन उसे प्रसव के लिए सिरसा ले जाना चाहते थे। वहीं ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक प्रेम कस्वा ने जानकारी दी कि उन्होंने परिजनों को समझाया था कि सामान्य प्रसव केंद्र में ही संभव है। हालांकि परिजन लगातार उसे सिरसा ले जाने पर अड़े रहे, जिसके बाद उनकी सहमति से ही प्रसूता को आगे के लिए रेफर किया गया।