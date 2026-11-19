साहित्य, विचार और संस्कृति के वैश्विक मंच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 20वां संस्करण 14 से 18 जनवरी 2027 तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित होगा। वेदांता द्वारा प्रस्तुत इस पांच दिवसीय आयोजन में देश-विदेश के नामचीन लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता, इतिहासकार, वैज्ञानिक, कलाकार और विचारक शामिल होंगे। फेस्टिवल आयोजकों ने गुरुवार को 20वें संस्करण के कार्यक्रमों का विवरण जारी किया।

इस बार फेस्टिवल में साहित्य, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, सिनेमा और खान-पान जैसे विविध विषयों पर चर्चा होगी। प्रमुख सत्रों में 'अलेक्जेंडर: गॉड, किंग, मैन' शामिल है। इसमें 2026 के बेली गिफोर्ड पुरस्कार विजेता एडमंड रिचर्डसन सिकंदर महान के जीवन और उससे जुड़े अपने शोध पर विचार साझा करेंगे।

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वहीं, 'एम्पायर पॉड: द वर्ल्ड्स वर्स्ट इम्पीरियलिस्ट्स' सत्र में डेविड वैन रेब्रुक, कैरोलिन एल्किन्स, मैरी फेवरो और मार्क डेविड बेयर साम्राज्यवाद के इतिहास और उसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे।

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बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित अभिनेत्री और लेखिका डेम मीरा सयाल अपने सत्र में परिवार, पहचान, विवाह, मातृत्व और भारत विभाजन के प्रभावों पर विचार साझा करेंगी। बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में शामिल मार्लन जेम्स अपने उपन्यास 'द डिसअपियरर्स' को प्रस्तुत करेंगे। वहीं, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री, रख्शंदा जलील के साथ साहित्य और भाषाई सीमाओं पर बातचीत करेंगी।



विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता आनुवंशिकीविद् सर पॉल नर्स जीवन की उत्पत्ति और उसकी जटिलताओं पर चर्चा करेंगे। फिल्मकार विशाल भारद्वाज सहित अन्य प्रतिभागी साहित्य, सिनेमा, संगीत और चित्रों के माध्यम से कहानी कहने की कला पर अपने विचार रखेंगे। भारतीय खान-पान की वैश्विक पहचान पर शेफ हिमांशु सैनी का सत्र भी आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा।

फेस्टिवल में नोबेल पुरस्कार विजेता पोलिश लेखिका ओल्गा टोकारचुक, हिंदी लेखिका अनामिका, बांग्लादेशी-ब्रिटिश उपन्यासकार तहमीमा अनम, बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में शामिल लेखिका अवनी दोशी, फैशन डिजाइनर प्रबल गुरुंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्यमी किरण मजूमदार-शॉ भी हिस्सा लेंगी। इसके अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल भी फेस्टिवल में शामिल होंगे।

टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक और फेस्टिवल के निर्माता संजय के. रॉय ने कहा कि दो दशक में यह आयोजन वैश्विक स्तर पर लेखकों, पाठकों और विचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। वहीं, फेस्टिवल की सह-संस्थापक नमिता गोखले ने कहा कि 20वां संस्करण दुनिया भर की किताबों, विचारों और भारतीय साहित्य की विविधता का उत्सव होगा।