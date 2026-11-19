मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने अपने पति पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया। इस हमले में 51 वर्षीय पति गंभीर रूप से झुलस गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 33 स्थित गायखुरी की है। वारदात के बाद से आरोपी पत्नी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

दीपावली पर सुधरे थे रिश्ते, फिर शुरू हुआ विवाद

गायखुरी निवासी डालीराम बोपचे (पिता शिवराम बोपचे) मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार में उनकी पत्नी श्यामकला और 14 वर्षीय बेटी है। बेटी फिलहाल ग्राम मुरमाड़ी में अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई कर रही है। बताया जाता है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते करीब सात महीने पहले श्यामकला घर छोड़कर चली गई थी। सितंबर में वह वापस लौटी और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर रहने लगी। उस समय डालीराम अलग रह रहे थे। करीब दो महीने तक दोनों के बीच स्थिति सामान्य रही। हाल ही में दीपावली पर बेटी के घर आने के बाद पति-पत्नी ने फिर से साथ रहना शुरू किया था।

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मोबाइल देख रहे पति पर उड़ेला खौलता तेल

घटना 17 नवंबर की शाम करीब 6 बजे की है। डालीराम रोज की तरह मजदूरी करके घर लौटे थे। हाथ-पैर धोने के बाद वह घर के अंदर करवट लेकर लेटे हुए मोबाइल फोन देख रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी श्यामकला रसोई में खाना बना रही थी। आरोप है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद श्यामकला ने चूल्हे पर गर्म हो रहा खौलता तेल लेटे हुए डालीराम के ऊपर उड़ेल दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गई।

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पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल, पुलिस जांच में जुटी

खौलता तेल गिरने से डालीराम का चेहरा, कान के आसपास का हिस्सा और गला बुरी तरह झुलस गया। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी। इसके बाद घायल को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अस्पताल चौकी पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर लिए हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई और फरार आरोपी पत्नी की तलाश के लिए मामला कोतवाली थाना बालाघाट को सौंप दिया गया है।