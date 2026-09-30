फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Two stolen parachute rig containers from South Africa seized;

राजस्थान: 40 लाख से एक करोड़ कीमत के संदिग्ध पैराशूट जब्त, दक्षिण अफ्रीका कनेक्शन की जांच में पुलिस

Wed, 30 Sep 2026 06:19 PM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 06:19 PM IST
सार

सिरोही के आबूरोड में पुलिस और डीएसटी ने मानपुर हवाई पट्टी से दो संदिग्ध पैराशूट रीग कंटेनर जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, इनकी कीमत 40 लाख से एक करोड़ रुपये तक है। दोनों कंटेनरों के वैध स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले हैं।

विज्ञापन
Two stolen parachute rig containers from South Africa seized;
दक्षिण अफ्रीका से राजस्थान पहुंचा चोरी का पैराशूट!

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिरोही के आबूरोड शहर पुलिस एवं डीएसटी द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई के दौरान मानपुर हवाई पट्टी से दक्षिण अफ्रीका से चोरी हुए दो पैराशूट रीग कंटेनर जब्त किए गए हैं। प्रत्येक पैराशूट रीग कंटेनर की कीमत 40 लाख से एक करोड़ रुपये के बीच बताई गई है। पुलिस के अनुसार, फिलहाल प्रकरण में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। संबंधित अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार तथा आबूरोड वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में आबूरोड शहर पुलिस थानाधिकारी हरचंदराम देवासी और डीएसटी टीम प्रभारी अमराराम की अगुवाई में टीम ने दक्षिण अफ्रीका से चोरी हुए दो पैराशूट रीग कंटेनर जब्त किए हैं।

विज्ञापन


29 सितंबर 2026 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पुलिस स्टेशन डीए गामास्कोप में दर्ज प्राथमिकी की जांच के संबंध में पुलिस को परिवाद प्राप्त हुआ था। इस पर पुलिस टीम मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंची। वहां मैक्सन एविएशन कंपनी द्वारा मानपुर हवाई पट्टी पर मकान नंबर 25, हुमायूंपुर, सफदरजंग एन्क्लेव, पुलिस थाना सफदरजंग, नई दिल्ली, हाल मैक्सन एरियन कंपनी, मानपुर हवाई पट्टी पर एयर स्काई डाइविंग का कार्य किया जा रहा था। वहां दिनेश पुत्र लालाराम जाट के पास दो संदिग्ध पैराशूट रीग कंटेनर, AERODYNE ICON एवं माइक्रो सिग्मा कंपनी के पैराशूट पाए गए। आवश्यक कार्रवाई के बाद इन्हें जब्त कर लिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

नहीं मिले वैध स्वामित्व के दस्तावेज
पुलिस के अनुसार, मैक्सन एविएशन कंपनी, मानपुर आबूरोड द्वारा एयर स्काई डाइविंग के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले पैराशूट रीग कंटेनरों को चेक करने पर एयर स्काई डाइविंग संचालक दिनेश के तथाकथित स्वामित्व में ये दो पैराशूट रीग कंटेनर संदिग्ध मिले। इन दोनों कंटेनरों के संबंध में दिनेश कुमार से वैध दस्तावेज मांगे गए, जो उसके पास नहीं मिले। पूछताछ के दौरान दिनेश ने बताया कि उसने एक पैराशूट दक्षिण अफ्रीका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया था। दिनेश ने पूर्व में थाईलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और न्यूजीलैंड में अलग-अलग जगहों पर एयर स्काई डाइविंग में कार्य करने के बारे में भी जानकारी दी।

उसके पास इन दोनों पैराशूटों के कोई वैध दस्तावेज, बिल, इकरार वगैरह नहीं होने से इनके संदिग्ध एवं चोरी के होने की आशंका पाई गई। इसके बाद दोनों पैराशूटों को धारा 106 बीएनएसएस के तहत जब्त कर जांच शुरू की गई है।



ये भी पढ़ें- सिंचाई पानी की मांग पर किसानों का आंदोलन तेज: अनूपगढ़ बाजार पूरी तरह बंद; एडीएम कार्यालय पर भारी पुलिस बल

इंटरपोल सहित विभिन्न स्तर पर संबंधित एजेंसियों से साधा जा रहा संपर्क
पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता एवं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति को देखते हुए सिरोही पुलिस द्वारा इंटरपोल, दक्षिण अफ्रीका के संबंधित अधिकारियों तथा भारत के विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रकरण में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा संबंधित अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed