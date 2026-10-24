सिरोही: आबूरोड में भावना अग्रवाल का औचक निरीक्षण, चार वार्डों में विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

आबूरोड नगरपालिका अध्यक्ष भावना कमलेश अग्रवाल ने शुक्रवार शाम अधिकारियों और पार्षदों के साथ शहर के वार्ड संख्या 19, 20, 21 और 35 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे कराने और व्यवस्थाओं में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।



निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर

शहर में चल रहे विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए किए गए निरीक्षण के दौरान पालिका अध्यक्ष ने मौके पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से उनकी प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और काम में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित वार्डों के पार्षद, कनिष्ठ अभियंता (जेईएन), स्वच्छता निरीक्षक और नगरपालिका कर्मचारी मौजूद रहे।

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निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने वार्डों की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने गलियों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की स्थिति देखी और नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कचरे का समय पर उठाव कराने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों को जलभराव वाले क्षेत्रों में आवश्यक कीटनाशक का छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए, ताकि गंदगी और मौसमी बीमारियों की आशंका को कम किया जा सके।पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों को विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद अब संबंधित वार्डों में इन निर्देशों की पालना और कार्यों की प्रगति पर नजर रहेगी। व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जरूरी है कि अधिकारी और कर्मचारी तय समयसीमा में कार्य पूरा करने के साथ नियमित सफाई भी सुनिश्चित करें।