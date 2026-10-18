सिरोही: शस्त्र पूजन के बाद हुआ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं की दिखी झलक

सिरोही जिले के गोयली गांव में शनिवार को हनुमान चालीसा केंद्र टीम के तत्वावधान में जय अंबिका मंडल के गरबा स्थल पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और जय अंबिका मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया गया।

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कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन में सहभागिता निभाई और धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। आयोजन में धर्म, संस्कृति और सनातन परंपराओं के संरक्षण के साथ सामाजिक एकता और संगठनात्मक समन्वय पर जोर दिया गया। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं की सहभागिता से कार्यक्रम सामूहिक स्वरूप में आयोजित हुआ।शस्त्र पूजन के बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान जी की आराधना से आयोजन स्थल भक्तिमय हो गया। इस दौरान क्षेत्र में सुख-समृद्धि, शांति, खुशहाली और सामाजिक सद्भाव की कामना की गई। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक धार्मिक आयोजन में भाग लिया।कार्यक्रम के समापन पर हनुमान चालीसा केंद्र टीम, ग्राम गोयली की ओर से आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। आयोजकों ने सामूहिक सहभागिता को कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता बताया। शस्त्र पूजन और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।