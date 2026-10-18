बांसवाड़ा: मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश

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मुख्यमंत्री शर्मा दोपहर बाद त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के समीप बने हेलीपैड पर पहुंचे। इसके बाद शपथनीक मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर के समीप बने रेस्ट हाउस में उन्होंने बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी रणनीति पर चर्चा की।मुख्यमंत्री ने बाद में जिले भर से आए पार्टी पदाधिकारियों, मंडल पदाधिकारियों के साथ आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने पंचायत चुनावों की तैयारियों की जानकारी ली। संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने को लेकर विचार-विमर्श किया। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क को सुदृढ़ करने और जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का आह्वान किया।इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की शक्ति हैं। उनका समर्पण और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता ही हमारी ताकत है। इसी सामूहिक प्रयास से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के संकल्प को साकार करना है।इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, विधायक श्रीचंद कृपलानी, कैलाश मीणा शंकरलाल डेचा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मईडा, जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, अशोक पटेल, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल, भगवतपुरी, सभापति मुकेश रावत, केके गुप्ता सहित अन्य जन प्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।