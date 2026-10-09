फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   530 green cannabis plants weighing 31.190 kg seized from a field in Sirohi

राजस्थान: सिरोही में खेत से गांजे के 530 पौधे जब्त, 31.190 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 09:39 AM IST
सिरोही ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Sat, 10 Oct 2026 09:39 AM IST
सार

सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के बिचलीफली टांकिया में पुलिस ने खेत से गांजे के 530 पौधे, जिनका वजन 31.190 किलोग्राम है, जब्त किए। कार्रवाई में 85 डेटोनेटर, 77 एक्सप्लोसिव ट्यूब और 9 मीटर कोडेक वायर भी बरामद हुए। एक आरोपी गिरफ्तार।

विज्ञापन
530 green cannabis plants weighing 31.190 kg seized from a field in Sirohi
सामान जब्त - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिरोही। जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के बिचलीफली टांकिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेत से गांजे के 530 हरे पौधे जब्त किए हैं। इनका कुल वजन 31.190 किलोग्राम है। पुलिस ने मौके से 9 मीटर कोडेक वायर, 85 डेटोनेटर और 77 एक्सप्लोसिव ट्यूब भी जब्त की हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अजेयसिंह राठौड़ के निर्देशन में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र कुमार और पिंडवाड़ा वृत्ताधिकारी राहुल मीणा के सुपरविजन में रोहिड़ा थानाधिकारी ओमकरण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत दो अलग-अलग कार्रवाई कीं।

विज्ञापन


पढ़ें:  भारत सरकार लिखी स्कॉर्पियो से पहुंचे, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर की लूट

विज्ञापन
विज्ञापन

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एक खेत पर दबिश दी। यहां मक्का और अरंडी की खेती की आड़ में गांजे के छोटे-बड़े कुल 530 हरे पौधे मिले। इनका वजन 31.190 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने गांजे के पौधों के साथ 9 मीटर कोडेक वायर, 85 डेटोनेटर और 77 एक्सप्लोसिव ट्यूब भी जब्त कीं।

कार्रवाई के बाद पुलिस ने बिचलीफली टांकिया, थाना रोहिड़ा, जिला सिरोही निवासी अर्जुनराम पुत्र भगाराम गमेती भील को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

कार्रवाई में ये पुलिसकर्मी रहे शामिल
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई में रोहिड़ा थानाधिकारी ओमकरण, सहायक उपनिरीक्षक छैलसिंह, रमेश कुमार, हेड कांस्टेबल महेन्द्रसिंह (विशेष भूमिका), बलवंत, बखतराम, पुष्पेन्द्रसिंह, कृष्णपालसिंह, जितेन्द्रसिंह और कांस्टेबल नानालाल शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed