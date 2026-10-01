सीकर: जैसलमेर में तैनात सेना के जवान देवेंद्र सिंह का हार्ट अटैक से निधन, देर रात गांव पहुंचेगी पार्थिव देह

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जानकारी के अनुसार, नायक देवेंद्र सिंह गुर्जर के सीने में अचानक तेज दर्द हुआ। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल, जैसलमेर ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनकी जांच की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है।नायक देवेंद्र सिंह गुर्जर वर्ष 1992 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। इसके बाद से उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की। वर्तमान में उनकी तैनाती जैसलमेर में थी। करीब तीन दशक से अधिक समय तक सेना में सेवा देने के बाद अचानक हुए निधन की खबर से परिवार और ग्रामीणों को गहरा सदमा लगा है।देवेंद्र सिंह के परिवार के लिए यह खबर बेहद पीड़ादायक रही। बताया गया कि उनका एक बेटा भी भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। पिता के देशसेवा के जज्बे को आगे बढ़ाने की तैयारी के बीच परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवान के निधन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित उनके घर पहुंचने लगे।नायक देवेंद्र सिंह गुर्जर की पार्थिव देह देर रात तक मालानगर पहुंचने की संभावना है। पार्थिव देह के गांव पहुंचने के बाद अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों के जुटने की उम्मीद है। परिजनों और ग्रामीणों की ओर से अंतिम विदाई की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जवान का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा।जवान के सम्मान में सुबह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा गुर्जर छात्रावास से शुरू होगी। इसमें क्षेत्र के युवा और ग्रामीण शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा के जरिए नायक देवेंद्र सिंह गुर्जर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले जवान को अंतिम विदाई देने के लिए क्षेत्र में भावुक माहौल है।देवेंद्र सिंह के निधन से मालानगर सहित आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की। उनका देशसेवा का जज्बा और सैन्य जीवन क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। अब ग्रामीण सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुटे हैं।