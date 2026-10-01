राजस्थान: नागौर के डेगाना से कांग्रेस का पंचायती राज का चुनावी शंखनाद, डोटासरा-जूली करेंगे जनसभा

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नागौर का पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में विशेष महत्व है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। राजस्थान सरकार के वित्त आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1959 में स्थापित हुई और नागौर में इसका उद्घाटन हुआ था। केंद्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने नागौर में पंचायती राज की शुरुआत की थी।कांग्रेस अब इसी ऐतिहासिक संदर्भ वाली नागौर की धरती से पंचायती राज चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की तैयारी में है। डेगाना में होने वाले सम्मेलन में आगामी चुनाव की तैयारियों, संगठन की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा होगी।कांग्रेस की ओर से पिछले महीनों में भी निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर संगठनात्मक बैठकों का दौर चलाया गया है। अगस्त में पार्टी ने पंचायत और निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन तथा संगठनात्मक तैयारियों पर बैठकें की थीं।कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी से जुड़े लोग शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से इसे आगामी पंचायती राज चुनाव से पहले संगठन के स्तर पर संवाद और तैयारियों के कार्यक्रम के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है।नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान राम बांगड़ा ने बताया कि सम्मेलन और जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके अनुसार, कांग्रेस पंचायती राज चुनाव के लिए तैयार है और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी।बांगड़ा ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर की धरती से हुई थी और इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए डेगाना में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में जिलेभर के पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल होंगे।राजस्थान में निकाय चुनावों के बाद अब पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने भी पंचायत स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर दिया है। पार्टी की ओर से जुलाई में निकाय और पंचायत चुनावों में 50 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत टिकट देने की बात कही गई थी।वहीं, पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। हाल के दिनों में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर संभावित पंचायत चुनाव प्रत्याशियों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यह कांग्रेस का आरोप है, जिस पर राजनीतिक स्तर पर बहस जारी है।डेगाना की जनसभा के जरिए कांग्रेस आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश देती है, इस पर राजनीतिक नजरें रहेंगी। सम्मेलन में स्थानीय मुद्दों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति पर होने वाली चर्चा आने वाले दिनों में कांग्रेस की पंचायत चुनाव संबंधी गतिविधियों की दिशा का संकेत दे सकती है।