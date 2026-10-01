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राजस्थान: नागौर के डेगाना से कांग्रेस का पंचायती राज का चुनावी शंखनाद, डोटासरा-जूली करेंगे जनसभा

Thu, 01 Oct 2026 11:42 AM IST
नागौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: नागौर ब्यूरो Updated Thu, 01 Oct 2026 11:42 AM IST
सार

राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से नागौर के डेगाना में जिला स्तरीय सम्मेलन और विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है।

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Congress Launches Panchayati Raj Election Campaign From Nagaur’s Degana
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आज पंचायती राज चुनाव को लेकर अपनी चुनावी गतिविधियों को गति देने जा रही है। इसकी शुरुआत नागौर जिले के डेगाना से होने वाले जिला स्तरीय सम्मेलन और विशाल जनसभा से होगी। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के संबोधन का कार्यक्रम है। पार्टी के अनुसार, जिलेभर से कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक, पार्षद और सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे।
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नागौर की धरती से जुड़ा है पंचायती राज का इतिहास
नागौर का पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में विशेष महत्व है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। राजस्थान सरकार के वित्त आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1959 में स्थापित हुई और नागौर में इसका उद्घाटन हुआ था। केंद्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने नागौर में पंचायती राज की शुरुआत की थी।
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डेगाना से संगठन को चुनावी धार देने की तैयारी
कांग्रेस अब इसी ऐतिहासिक संदर्भ वाली नागौर की धरती से पंचायती राज चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की तैयारी में है। डेगाना में होने वाले सम्मेलन में आगामी चुनाव की तैयारियों, संगठन की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा होगी।
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कांग्रेस की ओर से पिछले महीनों में भी निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर संगठनात्मक बैठकों का दौर चलाया गया है। अगस्त में पार्टी ने पंचायत और निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन तथा संगठनात्मक तैयारियों पर बैठकें की थीं।

डोटासरा-जूली कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद
कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी से जुड़े लोग शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से इसे आगामी पंचायती राज चुनाव से पहले संगठन के स्तर पर संवाद और तैयारियों के कार्यक्रम के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

जिला अध्यक्ष बोले- चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस
नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान राम बांगड़ा ने बताया कि सम्मेलन और जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके अनुसार, कांग्रेस पंचायती राज चुनाव के लिए तैयार है और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी।

बांगड़ा ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर की धरती से हुई थी और इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए डेगाना में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में जिलेभर के पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल होंगे।

पंचायत चुनाव से पहले बढ़ेगी राजनीतिक गतिविधि
राजस्थान में निकाय चुनावों के बाद अब पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने भी पंचायत स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर दिया है। पार्टी की ओर से जुलाई में निकाय और पंचायत चुनावों में 50 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत टिकट देने की बात कही गई थी।

वहीं, पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। हाल के दिनों में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर संभावित पंचायत चुनाव प्रत्याशियों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यह कांग्रेस का आरोप है, जिस पर राजनीतिक स्तर पर बहस जारी है।


डेगाना सम्मेलन पर रहेगी नजर
डेगाना की जनसभा के जरिए कांग्रेस आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश देती है, इस पर राजनीतिक नजरें रहेंगी। सम्मेलन में स्थानीय मुद्दों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति पर होने वाली चर्चा आने वाले दिनों में कांग्रेस की पंचायत चुनाव संबंधी गतिविधियों की दिशा का संकेत दे सकती है।
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