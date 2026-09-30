गजब का शातिर प्लान: नेपाल से आई नौकरानी ने साथियों संग मिलकर लूट को दिया अंजाम, अलमारी से नकदी-जेवर गायब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर Published by: सीकर ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 08:44 AM IST
सार
सीकर के नीमकाथाना में स्कूल संचालक अजय धायल, उनकी पत्नी और बेटे की कथित तौर पर तबीयत बिगड़ने के बाद घर से नकदी और जेवरात गायब मिले। पुलिस को घर में काम करने वाली नेपाली महिला और उसके चार साथियों पर वारदात में शामिल होने का शक है।
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विस्तार
सीकर जिले के नीमकाथाना में गुढ़ा पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के घर हुई कथित लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। स्कूल संचालक अजय धायल, उनकी पत्नी और बेटे को कथित तौर पर बेहोश कर घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
चार साथियों के साथ नेपाली महिला पर वारदात में शामिल होने का शक
नीमकाथाना डीएसपी सुशील मान के अनुसार, घटना 28 सितंबर की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अजय धायल के घर पर काम करने वाली नेपाली महिला रेखा अपने चार साथियों के साथ वारदात में शामिल हो सकती है। पुलिस के मुताबिक, महिला करीब 25 दिन पहले ही नेपाल से यहां आई थी और परिवार के सदस्यों के साथ घुल-मिल गई थी। पिछले चार दिनों से वह अपने साथियों के साथ हाईवे किनारे स्थित एक होटल में ठहरी हुई थी।
खाना खाने के बाद बिगड़ी परिवार की तबीयत
जानकारी के अनुसार, घटना वाली रात आरोपी ड्राइवर से रिश्तेदार के यहां जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसी दौरान परिवार ने खाना खाया। इसके बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस के मुताबिक, अजय धायल की पत्नी ने रात में खाना कम खाया था, जिसके कारण उनकी आंखें पहले खुल गईं। इसके बाद घर में सामान बिखरा हुआ मिला और अलमारी से नकदी तथा जेवरात गायब पाए गए।
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सुबह देर तक नहीं उठे तो दोस्त ने पुलिस को दी सूचना
बताया जा रहा है कि परिवार रोजाना करीब 6 बजे उठता था, लेकिन मंगलवार सुबह काफी देर तक किसी के नहीं उठने पर अजय धायल के एक दोस्त को चिंता हुई। इसके बाद वह उनके घर पहुंचा। काफी प्रयास के बावजूद जब परिवार के सदस्यों ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद परिवार के तीनों सदस्यों को नीमकाथाना जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया।
बॉर्डर पर नाकाबंदी, होटल और सीसीटीवी फुटेज की जांच
वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। महेंद्रगढ़ और लखीमपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कराई गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों की पुलिस से भी संपर्क किया गया है। पुलिस टीम होटल, CCTV फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही नशीले पदार्थ के इस्तेमाल और चोरी गई संपत्ति की पूरी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी।
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चार साथियों के साथ नेपाली महिला पर वारदात में शामिल होने का शक
नीमकाथाना डीएसपी सुशील मान के अनुसार, घटना 28 सितंबर की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अजय धायल के घर पर काम करने वाली नेपाली महिला रेखा अपने चार साथियों के साथ वारदात में शामिल हो सकती है। पुलिस के मुताबिक, महिला करीब 25 दिन पहले ही नेपाल से यहां आई थी और परिवार के सदस्यों के साथ घुल-मिल गई थी। पिछले चार दिनों से वह अपने साथियों के साथ हाईवे किनारे स्थित एक होटल में ठहरी हुई थी।
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खाना खाने के बाद बिगड़ी परिवार की तबीयत
जानकारी के अनुसार, घटना वाली रात आरोपी ड्राइवर से रिश्तेदार के यहां जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसी दौरान परिवार ने खाना खाया। इसके बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस के मुताबिक, अजय धायल की पत्नी ने रात में खाना कम खाया था, जिसके कारण उनकी आंखें पहले खुल गईं। इसके बाद घर में सामान बिखरा हुआ मिला और अलमारी से नकदी तथा जेवरात गायब पाए गए।
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सुबह देर तक नहीं उठे तो दोस्त ने पुलिस को दी सूचना
बताया जा रहा है कि परिवार रोजाना करीब 6 बजे उठता था, लेकिन मंगलवार सुबह काफी देर तक किसी के नहीं उठने पर अजय धायल के एक दोस्त को चिंता हुई। इसके बाद वह उनके घर पहुंचा। काफी प्रयास के बावजूद जब परिवार के सदस्यों ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद परिवार के तीनों सदस्यों को नीमकाथाना जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया।
बॉर्डर पर नाकाबंदी, होटल और सीसीटीवी फुटेज की जांच
वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। महेंद्रगढ़ और लखीमपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कराई गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों की पुलिस से भी संपर्क किया गया है। पुलिस टीम होटल, CCTV फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही नशीले पदार्थ के इस्तेमाल और चोरी गई संपत्ति की पूरी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी।