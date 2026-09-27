सवाई माधोपुर: 37 मोबाइल फोन बरामद, डिजिटल पेमेंट एप से रुपये निकालने वाला गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sun, 27 Sep 2026 04:14 PM IST
सार
सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में साजिद खान उर्फ टूटा को गिरफ्तार कर 37 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए मोबाइलों में डिजिटल पेमेंट एप के पिन बदलकर रुपये निकालता था। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब सात लाख रुपये बताई गई है।
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विस्तार
मलारना डूंगर थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से विभिन्न कंपनियों के 37 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए इन सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब सात लाख रुपये बताई गई है। आरोपी चोरी किए गए मोबाइलों में मौजूद डिजिटल पेमेंट एप के पिन बदलकर उनमें से रुपये भी निकाल लेता था।
करेल रोड से हुई आरोपी की गिरफ्तारी
थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि क्षेत्र में लगातार मोबाइल चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद पुलिस की ओर से सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से भी चोरी और गुम हुए मोबाइलों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक युवक चोरी किए गए मोबाइल आसपास के गांवों में बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए फलसावटा निवासी साजिद खान उर्फ टूटा (34) को करेल रोड से पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें मोबाइल चोरी से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं।
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डिजिटल पेमेंट एप से निकालता था रुपये
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह चोरी किए गए मोबाइल फोन में फोन-पे, गूगल-पे और पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट एप के पिन बदलकर उनमें से रुपये निकाल लेता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी से चोरी किए गए अन्य मोबाइलों तथा वारदात में शामिल अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही बरामद मोबाइल फोन के वास्तविक मालिकों की पहचान कर उन्हें सुपुर्द करने की कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की जाएगी।
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करेल रोड से हुई आरोपी की गिरफ्तारी
थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि क्षेत्र में लगातार मोबाइल चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद पुलिस की ओर से सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से भी चोरी और गुम हुए मोबाइलों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक युवक चोरी किए गए मोबाइल आसपास के गांवों में बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए फलसावटा निवासी साजिद खान उर्फ टूटा (34) को करेल रोड से पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें मोबाइल चोरी से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं।
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डिजिटल पेमेंट एप से निकालता था रुपये
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह चोरी किए गए मोबाइल फोन में फोन-पे, गूगल-पे और पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट एप के पिन बदलकर उनमें से रुपये निकाल लेता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी से चोरी किए गए अन्य मोबाइलों तथा वारदात में शामिल अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही बरामद मोबाइल फोन के वास्तविक मालिकों की पहचान कर उन्हें सुपुर्द करने की कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की जाएगी।