सवाई माधोपुर: 37 मोबाइल फोन बरामद, डिजिटल पेमेंट एप से रुपये निकालने वाला गिरफ्तार

विज्ञापन

मलारना डूंगर थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से विभिन्न कंपनियों के 37 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए इन सभी मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब सात लाख रुपये बताई गई है। आरोपी चोरी किए गए मोबाइलों में मौजूद डिजिटल पेमेंट एप के पिन बदलकर उनमें से रुपये भी निकाल लेता था।