फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan: Three arrested for providing VIP facilities to a criminal in Udaipur jail news in hindi

राजस्थान: उदयपुर जेल में बदमाश को वीआईपी सुविधाएं देने के मामले में तीन गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच तेज

Sat, 10 Oct 2026 02:34 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 10 Oct 2026 02:34 PM IST
सार

उदयपुर सेंट्रल जेल में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर नरेश हरिजन को वीआईपी सुविधाएं देने के मामले में पुलिस ने तीन बंदियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी में मोबाइल, टीवी और इंडक्शन मिले थे। पुलिस अब उपकरणों की सप्लाई और जेलकर्मियों की भूमिका जांच रही है।

 

विज्ञापन
Rajasthan: Three arrested for providing VIP facilities to a criminal in Udaipur jail news in hindi
उदयपुर जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सेंट्रल जेल में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर नरेश हरिजन को वीआईपी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में पुलिस ने तीन बंदियों को गिरफ्तार किया है। भूपालपुरा थानाधिकारी रतनसिंह चौहान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच करते हुए लगातार पूछताछ और साक्ष्य जुटा रही थी। इसी आधार पर एकलव्य कॉलोनी निवासी निखिल रावत, उसके भाई विशाल रावत और महावतवाड़ी निवासी सोहेल उर्फ अन्ना को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में जेल के भीतर चल रहे नेटवर्क और अवैध गतिविधियों से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं।

विज्ञापन

तलाशी में मोबाइल, टीवी और इंडक्शन बरामद
पुलिस की कार्रवाई से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 15 सितंबर को पुलिस टीमों ने सेंट्रल जेल की विभिन्न बैरकों में अचानक सघन तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान कुख्यात बंदी नरेश की सेल से मोबाइल, टीवी और इंडक्शन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान बरामद हुए थे। जांच में सामने आया कि जेल में बंदियों को नियमों के विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं। इस मामले ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

विज्ञापन


पढ़ें: जोधपुर एयरबेस पर गरजे लड़ाकू विमान, राजनाथ सिंह ने देखा भारतीय वायुसेना का दम

विज्ञापन
विज्ञापन

डेटा केबल से मोबाइल चार्ज करने का खुलासा
पूछताछ के दौरान विशाल रावत ने स्वीकार किया कि उसने अपने बिस्तर के नीचे से डेटा केबल निकालकर मोबाइल चार्ज किया था। उसने यह भी बताया कि मोबाइल मुख्य रूप से कुख्यात बदमाश नरेश का था। तलाशी के दौरान बीड़ी-सिगरेट, एक थैली में रखा इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट और एक एडाप्टर भी बरामद किया गया था। इसके अलावा, बैरक की दीवार पर एलईडी टीवी लगी मिली थी, जबकि एक प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन रखा हुआ था।

सीसीटीवी की डीवीआर से मोबाइल चार्ज करने का मामला
जांच में सामने आया कि जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर से मोबाइल चार्ज किया जा रहा था। कुख्यात बदमाश नरेश लंबे समय से उदयपुर के अपराध जगत में सक्रिय रहा है। वर्ष 2014 में हुए चर्चित प्रवीण पालीवाल हत्याकांड में भी उसका नाम मुख्य सूत्रधार के रूप में सामने आया था। पुलिस अब जांच कर रही है कि जेल के भीतर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किस तरह पहुंचाए गए। साथ ही, मामले में जेलकर्मियों की संभावित संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed