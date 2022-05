{"_id":"628dcbef63019d12d52d7107","slug":"rajasthan-if-the-daughter-was-not-sent-to-her-in-laws-house-her-father-was-taken-away-by-mp-lying-on-stones-in-the-scorching-sun-6-arrested","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan: बेटी को ससुराल नहीं भेजा तो पिता को उठाकर ले गए MP, तपती धूप में पत्थरों पर लेटाकर मारा, 6 गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारां Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Wed, 25 May 2022 11:55 AM IST