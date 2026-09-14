चौथे स्टेज के कैंसर मरीजों को नई उम्मीद: पीबीएम में शुरू होगी कार्टी सेल थेरेपी, बीकानेर में खुलेगा पहला सेंटर

पीबीएम अस्पताल का आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जल्द ही कार्टी सेल थेरेपी शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सेंटर बनेगा। राज्य सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत इस अत्याधुनिक इलाज के लिए 30 लाख रुपये की मंजूरी दी है। इससे अब साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि वाले गंभीर कैंसर रोगियों को भी यह महंगा और विश्वस्तरीय इलाज बेहद कम खर्च में या बिल्कुल मुफ्त मिल सकेगा। निजी अस्पतालों में कार्टी सेल थेरेपी का खर्च 80 लाख से एक करोड़ रुपये तक आता है।

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