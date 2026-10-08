राजस्थान पंचायत चुनाव: अब कक्षा नौ से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 25 नवंबर से, नया कार्यक्रम जारी

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निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कक्षा नौ से 12 तक का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अन्य परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती हैं। इसलिए कक्षा एक से आठ तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्कूल अपने स्तर पर ही आयोजित करेंगे। शिक्षा विभाग ने प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं। निजी विद्यालयों में प्रश्न-पत्र नहीं रखे जा सकेंगे। निजी स्कूलों के प्रश्न-पत्र संबंधित पीईईओ या यूसीईईओ के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। परिस्थितियों के अनुसार प्रश्न-पत्रों को स्थानीय पुलिस थाने में भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा सकेगी। यह निर्णय लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया गया है।जिला स्तर पर प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में की जाएगी। प्रश्न-पत्र प्राप्त होने से पहले जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर सभी आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए विशेष उड़नदस्ते गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन उड़नदस्तों का गठन संभागीय संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य की ओर से किया जाएगा। ये निरीक्षण दल केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।शिक्षा विभाग ने समान परीक्षा योजना से जुड़ी कक्षा नौ से 12 तक के लिए समय-सारणी जारी की है, परंतु कक्षा एक से आठ के लिए फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। पंचायत राज चुनावों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की परीक्षाएं भी तय तारीखों में आयोजित होना संभव नहीं है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक राजेश गोस्वामी ने बताया कि इन कक्षाओं के लिए समय-सारणी अलग से जारी की जाएगी।