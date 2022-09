Rajasthan CM Candidate: विधायक दल की बैठक से पहले गहलोत गुट एकजुट, क्या सीएम पर आज होगा फैसला?

राजस्थान का नया सीएम कौन होगा यह जल्द ही सामने आ सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए की प्रक्रिया आज रविवार से शुरू हो गई है। इसके लिए शाम सात बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जिसमें कांग्रेस सहित सरकार को समर्थन करने वाले कुछ विधायकों को बुलाया गया है। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी जयपुर आ गए हैं। दोनों नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया गया है। यह दोनों नेता विधायकों से बात कर उनसे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर चर्चा करेंगे।

#WATCH | As far as post of Congress president is concerned, I've been in politics for 50 yrs & held various posts for 40 yrs what more can a person expect, now the new generation should get a chance so that we together can provide leadership in the country: Rajasthan CM Gehlot pic.twitter.com/SyiKSjd2Dd