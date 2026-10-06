कोटा: सिविल ठेकेदार की अचानक मौत, गार्ड से बात करते-करते मुंह के बल गिरे; साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका

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मृतक के साथी गिरधारी ने बताया कि प्रदीप पिछले पांच-छह महीनों से इस संयंत्र में ठेकेदारी का काम कर रहे थे। 6 अक्तूबर की सुबह करीब 10 बजे वे श्रमिकों को संभालने के लिए आए थे। कैंटीन के पास पेड़ के नीचे खड़े होकर जब वे गार्ड से बात कर रहे थे, तब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। नीचे बैठते समय वे बेसुध होकर मुंह के बल गिर पड़े। इसके बाद साथी उन्हें गाड़ी से अस्पताल ले गए और परिजनों को सूचना दी।अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने ईसीजी और अन्य जांचों के बाद प्रदीप को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता गिरिराज ने कहा कि उनके बेटे को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, केवल मामूली सर्दी-जुकाम था। वे घर से पूरी तरह स्वस्थ निकले थे। प्रदीप अपने पिता के इकलौते बेटे थे और उनकी शादी पांच साल पहले हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं।रानपुर पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक हरिओम ने बताया कि कार्यस्थल पर चक्कर आने से ठेकेदार की तबीयत बिगड़ी थी। शुरुआती तौर पर साइलेंट अटैक से मौत होना सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मर्ग दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। जांच के बाद ही मौत के सही कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी।