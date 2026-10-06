जयपुर: आज रात 12 बजे से महंगी होगी पीएनजी गैस, 50 हजार परिवारों की रसोई का बजट बढ़ेगा; जानें नई दर

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नई दरों का गणित

टोरेंट कंपनी की ओर से जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार, पीएनजी की मूल दर को 47.91 रुपये प्रति एससीएम के बजाय अब 49.77 रुपये प्रति एससीएम कर दिया गया है। टैक्स या कर जोड़ने के पश्चात उपभोक्ताओं को अब पीएनजी 53.50 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की दर से मिलेगी। वर्तमान में जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50,000 घरों में पाइप लाइन के जरिये घरेलू उपयोग की नेचुरल गैस की नियमित आपूर्ति की जा रही है। इन सभी उपभोक्ता परिवारों को अब गैस इस्तेमाल के लिए पहले से अधिक राशि चुकानी होगी। विज्ञापन



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मई में भी हुई थी बढ़ोतरी

टोरेंट कंपनी ने इससे पहले मई के महीने में भी पीएनजी की कीमतों में वृद्धि की थी। मई में भी कंपनी की तरफ से प्रति एससीएम गैस दर में करीब दो रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। केवल कुछ ही महीनों के अंतराल के भीतर लगातार दोबारा हुई इस मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। टोरेंट कंपनी की ओर से जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार, पीएनजी की मूल दर को 47.91 रुपये प्रति एससीएम के बजाय अब 49.77 रुपये प्रति एससीएम कर दिया गया है। टैक्स या कर जोड़ने के पश्चात उपभोक्ताओं को अब पीएनजी 53.50 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की दर से मिलेगी। वर्तमान में जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50,000 घरों में पाइप लाइन के जरिये घरेलू उपयोग की नेचुरल गैस की नियमित आपूर्ति की जा रही है। इन सभी उपभोक्ता परिवारों को अब गैस इस्तेमाल के लिए पहले से अधिक राशि चुकानी होगी।टोरेंट कंपनी ने इससे पहले मई के महीने में भी पीएनजी की कीमतों में वृद्धि की थी। मई में भी कंपनी की तरफ से प्रति एससीएम गैस दर में करीब दो रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। केवल कुछ ही महीनों के अंतराल के भीतर लगातार दोबारा हुई इस मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।

जयपुर शहर में पाइप लाइन के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक रसोई गैस (पीएनजी) आज रात से महंगी हो जाएगी। गैस आपूर्ति करने वाली टोरेंट कंपनी ने घरेलू उपयोग की प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। कंपनी द्वारा बढ़ाई गई यह नई दरें आज रात 12:00 बजे के बाद से पूरी तरह लागू कर दी जाएंगी। इस फैसले के कारण शहर के हजारों उपभोक्ता परिवारों के मासिक रसोई बजट पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है।