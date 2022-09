Video: क्या यह पायलट का डर? सीएम के सलाहकार ने मंच से जनता को बताए दो नारे, कहा- तीसरा लगाया तो जेल जाओगे

'राजीव गांधी अमर रहे' और 'अशोक गहलोत जिंदाबाद' सिर्फ यह 2 नारे लगाइए, इसके अलावा अगर कोई और नारा लगाया तो पुलिस उठा ले जाएगा। जेल में बंद कर केस भी दर्ज किया जाएगा। यह कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर का। अब नागर की इस धमकी का वीडियो सोशल मीडिया का वायरल हो रहा है।

#WATCH | Raise only 2 slogans-'Rajiv Gandhi amar rahe' & 'Ashok Gehlot zindabad'. If you raise any other slogan, Police will put you behind bars & case will be filed: Babulal Nagar, advisor to Rajasthan CM ahead of his arrival at an event in Dudu