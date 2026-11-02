पाली: बच्ची को जन्म देने के कुछ घंटे बाद 23 वर्षीय मां की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोजत क्षेत्र के चेलावास निवासी राजू ने शिकायत में बताया कि 27 अक्तूबर की सुबह प्रसव पीड़ा होने पर अपनी 23 वर्षीय पुत्री ललिता को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ललिता ने एक नवंबर को दोपहर बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद से ही ललिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। परिजनों का कहना है कि स्वास्थ्य खराब होने की सूचना देने के बाद भी चिकित्सकों और कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। रात में उसकी स्थिति अधिक खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।ललिता का विवाह 8 नवंबर, 2025 को चेलावास गांव निवासी परिवार में सामाजिक रीति-रिवाज से पोकरण निवासी पवन के साथ हुआ था। शादी के बाद यह उसकी पहली डिलीवरी थी और वह प्रसव के लिए अपने मायके चेलावास आई हुई थी। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों में गहरा असंतोष और आक्रोश व्याप्त हो गया। बांगड़ अस्पताल के मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में परिजन और समाज के लोग एकत्र हो गए। परिजनों का कहना है कि यदि चिकित्साकर्मी समय पर ध्यान देते तो ललिता की जान बचाई जा सकती थी। वे जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।घटना को लेकर मृतका के पिता ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम शिकायत पत्र सौंपा। सोमवार सुबह कोतवाली पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक ओमप्रकाश परिहार अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने पुलिस अधिकारी को भी अपनी शिकायत सौंपी और मामले में आवश्यक कानूनी कदम उठाने की मांग की। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट लेकर छानबीन आरंभ कर दी है।परिजनों ने प्रशासन के सामने कई मांगें रखी हैं। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें पाली जिले से बाहर के डॉक्टरों को शामिल किया जाए। अस्पताल में ललिता के भर्ती होने से लेकर मौत तक की सभी मेडिकल जांचों और दी गई दवाओं के दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। परिजनों ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टरों व नर्सिंगकर्मियों की उपस्थिति का रजिस्टर भी सुरक्षित करने की बात कही।