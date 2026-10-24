काम की खबर: जयपुर एयरपोर्ट पर सर्दियों का नया शेड्यूल लागू, जानें किस शहर के लिए कब मिलेगी फ्लाइट

जयपुर हवाई अड्डे पर विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। नई समय सारिणी के तहत देश और विदेश के विभिन्न गंतव्यों के लिए करीब 72 उड़ानों के नियमित संचालन की तैयारी की गई है। इससे यात्रियों को दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों के विकल्प मिलेंगे। राजस्थान के जोधपुर के लिए भी सीधी हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी।

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हवाई अड्डा प्रशासन और विमानन कंपनियों की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार, विभिन्न घरेलू मार्गों पर निर्धारित समय पर उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-384 सुबह 5:25 बजे जयपुर से कोलकाता के लिए रवाना होगी। नवी मुंबई के लिए इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-2068 सुबह 7:10 बजे प्रस्थान करेगी। दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-2578 सुबह 7:30 बजे उड़ान भरेगी। वहीं, जोधपुर के लिए इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-7713 सुबह 7:40 बजे रवाना होगी।नई समय सारिणी के तहत दिल्ली के लिए दोपहर और दोपहर बाद भी उड़ानों की सुविधा मिलेगी। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-2546 दोपहर 12:45 बजे और इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-2495 दोपहर 3:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। लखनऊ के लिए इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-7717 शाम 4:10 बजे संचालित होगी। बंगलूरू के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX-1130 रात 8:35 बजे रवाना होगी। इसके बाद मुंबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX-1247 रात 10:15 बजे प्रस्थान करेगी।जयपुर से संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के लिए संचालित होने वाली दोनों उड़ानों की समय सारिणी में रविवार से बदलाव लागू होगा। वहीं, 17 नवंबर से जयपुर से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान का परिचालन दोबारा शुरू होने की जानकारी दी गई है। इससे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने वाले यात्रियों को सीधी हवाई सेवा का विकल्प मिलेगा।

विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद जयपुर हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन नई समय सारिणी के अनुसार किया जाएगा। यात्रियों को यात्रा से पहले संबंधित विमानन कंपनी से उड़ान के समय की पुष्टि करने की सलाह दी जाती है।