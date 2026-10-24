राजस्थान: उदयपुर की 283 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी, रात 9 बजे बाद आएंगे नतीजे

उदयपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के तहत शनिवार सुबह 7 बजे से पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान शुरू हो गया। जिले की 10 पंचायत समितियों की 283 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही वार्ड पंच के 2459 पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना शुरू होगी और रात 9 बजे बाद चुनाव परिणाम आने लगेंगे।

पहले चरण में गांवों की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कई ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं। अनारक्षित सीटों पर भी मुकाबला रोचक बना हुआ है।

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झाड़ोल: 34 सरपंच, 264 वार्ड पंच

फलासिया: 35 सरपंच, 277 वार्ड पंच

ओगणा: 24 सरपंच, 176 वार्ड पंच

गिर्वा: 27 सरपंच, 229 वार्ड पंच

नाई: 20 सरपंच, 166 वार्ड पंच

मावली: 29 सरपंच, 285 वार्ड पंच

घासा: 26 सरपंच, 260 वार्ड पंच

वल्लभनगर: 28 सरपंच, 270 वार्ड पंच

भींडर: 32 सरपंच, 308 वार्ड पंच

कुराबड़: 29 सरपंच, 227 वार्ड पंच

जिले की 10 पंचायत समितियों की कुल 284 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 1480 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें से 600 अभ्यर्थियों ने नामांकन वापस ले लिया था। वहीं, ओगणा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चोखला बारा में सरपंच निर्विरोध चुने जाने के बाद शेष 283 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत चोखला बारा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से विरम चंद डूंगरी को सरपंच चुना है। इसके साथ ही सात वार्ड पंच भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के अनुसार, पहले चरण में फलासिया पंचायत समिति में सबसे अधिक 35 सरपंच पदों के लिए चुनाव हो रहा है। वहीं, वार्ड पंच के सबसे अधिक 308 पद भींडर पंचायत समिति में हैं।

मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों और ग्रामीणों की निगाहें चुनाव परिणामों पर टिकी रहेंगी। रात 9 बजे बाद नतीजे आने शुरू होने की उम्मीद है।