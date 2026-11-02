राजस्थान: वनकर्मियों से मारपीट में नरेश मीणा पर मामला दर्ज, सात दिनों में तीसरा केस

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बारां जिले में पंचायती राज चुनाव की सरगर्मी के बीच भगत सिंह सेना प्रमुख नरेश मीणा नाहरगढ़ में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय किसानों ने उनके सामने वन विभाग की ओर से परेशान किए जाने की शिकायत रखी। एक किसान ने शिकायत की कि वन विभाग ने उसकी पानी की मोटर और पाइप जब्त कर लिए हैं। इस पर नरेश मीणा ने मंच से ही प्रशासन और वन विभाग पर किसानों को अकारण परेशान करने का आरोप लगाया। सभा समाप्त होते ही वे हजारों किसानों और समर्थकों के साथ सीधे नाहरगढ़ रेंज कार्यालय पहुंच गए।वन विभाग की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कार्यालय पहुंचे नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने वहां तैनात कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। वनकर्मी प्रदीप सहित अन्य कर्मचारियों से हाथापाई करते हुए वे विभाग द्वारा जब्त की गई किसान की पानी की मोटर और पाइप जबरन छुड़ाकर ले गए। इस घटना के तुरंत बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने नाहरगढ़ थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नरेश मीणा और उनके समर्थकों पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने तथा सरकारी कर्मचारियों से मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नरेश मीणा के खिलाफ पिछले सात दिनों के भीतर यह तीसरा मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले छबड़ा क्षेत्र में खाद की मांग को लेकर हुए विवाद में कृषि विभाग के अधिकारी की शिकायत पर उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने और धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। वहीं, शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर जाम लगाने के मामले में भी उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले पंचायती राज चुनाव में सक्रिय नरेश मीणा ने बारां जिला परिषद की सभी 29 सीटों और 10 पंचायत समितियों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार दर्ज हो रहे मामलों से उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।