राजस्थान के नागौर जिले की ग्रामीण राजनीति में बुधवार, 25 नवंबर को बड़ा फैसला होने जा रहा है। जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के लिए आज चुनाव होगा। इसके साथ ही जिले की सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, यह भी साफ हो जाएगा। जिला प्रशासन ने निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब सभी की निगाहें जिला परिषद के 37 निर्वाचित सदस्यों पर टिकी हैं।

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जिला परिषद चुनाव के नतीजों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। 37 वार्डों वाली जिला परिषद में पार्टी ने 19 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 11 और भाजपा को सात सीटें मिली हैं। इस तरह RLP बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है। हालांकि, अब पार्टी के सामने अपने सभी सदस्यों को एकजुट रखते हुए जिला प्रमुख का चुनाव जीतने की चुनौती है।

19 सीटों के साथ RLP के पास बहुमत, किसे मिलेगा मौका?

RLP के पास जिला परिषद में बहुमत के लिए जरूरी 19 सदस्यों का समर्थन है। ऐसे में जिला प्रमुख का चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि पार्टी नेतृत्व जिला प्रमुख पद के लिए किस चेहरे पर दांव लगाएगा। खास बात यह है कि जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में पार्टी को इसी वर्ग से अपना उम्मीदवार चुनना होगा।

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उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की भूमिका अहम

कांग्रेस के पास जिला परिषद में 11 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के सात सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में उप जिला प्रमुख के चुनाव में राजनीतिक समीकरण दिलचस्प हो सकते हैं। चर्चा है कि RLP और कांग्रेस के बीच सहमति बनने पर कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, दोनों दलों के बीच किसी गठबंधन या समर्थन को लेकर अभी अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है। भाजपा भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।

आज जिला प्रमुख, कल चुना जाएगा उप जिला प्रमुख

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 25 नवंबर को जिला प्रमुख और 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख का चुनाव होगा। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मतदान के जरिए इन पदों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे।

अब नागौर की राजनीति में दो सवाल सबसे अहम हैं। पहला, RLP जिला प्रमुख पद के लिए किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है? दूसरा, उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की भूमिका क्या रहती है? इन दोनों चुनावों के नतीजे जिले की ग्रामीण राजनीति की आगामी दिशा तय करेंगे।