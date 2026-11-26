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राजस्थान के 37 जिलों में हुए जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ा उलटफेर किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल नौ सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में 26 जिलों में महिला जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी ने दो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक सीट पर विजय हासिल की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर सहित तीन केंद्रीय मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है।