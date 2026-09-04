कोटपूतली-बहरोड़: प्रागपुरा से लापता भाजपा प्रत्याशी दिल्ली में मिले, धौला कुआं बस स्टैंड पर पुलिस ने पकड़ा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रागपुरा थाना अधिकारी भजनाराम चौधरी के अनुसार बुद्धाराम के अचानक घर से चले जाने के बाद परिजनों ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस और परिजनों की अलग-अलग टीमों ने उनकी तलाश शुरू की। पुलिस ने संभावित स्थानों पर खोजबीन के साथ उनकी लोकेशन और अन्य जानकारियां जुटाईं। पुलिस टीम ने 3 सितंबर की रात करीब 9 बजे बुद्धाराम को नई दिल्ली के धौला कुआं बस स्टैंड से ढूंढ निकाला। इसके बाद उन्हें प्रागपुरा लाया गया। पूछताछ के दौरान बुद्धाराम ने पुलिस को बताया कि वे अपनी इच्छा से घर से निकले थे। उन्होंने अपने जाने के पीछे किसी तरह के दबाव या अन्य कारण से इंकार किया। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद पुलिस ने उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया।भाजपा प्रत्याशी के अचानक लापता होने के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया था। वार्ड 32 से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश देवी अपने परिजनों के साथ प्रागपुरा थाने पहुंचीं और धरने पर बैठ गईं। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर भी मौके पर पहुंचे।कांग्रेस नेताओं ने विराटनगर डीएसपी उमेश निठारवाल और थाना अधिकारी भजनाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर लापता भाजपा प्रत्याशी को जल्द तलाशने की मांग की थी। पुलिस की ओर से तलाश जारी रहने के बीच अब बुद्धाराम के दिल्ली में मिलने के बाद मामले का पटाक्षेप हो गया है। पुलिस के अनुसार बुद्धाराम ने अपनी इच्छा से घर से जाने की बात कही है।