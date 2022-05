{"_id":"627190dc7590cd1bba65237c","slug":"jodhpur-violence-marwar-maharaja-gaj-singh-appealed-to-people-to-maintain-peace","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jodhpur Violence: महराजा गजसिंह बोले- यह घटना शहर के भाई-चारे पर काला धब्बा, बहुत ठेस पहुंची","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Wed, 04 May 2022 07:00 AM IST