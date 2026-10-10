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पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में पिछले कुछ समय से रात के दौरान हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों के साथ लूटपाट और घरों में नकबजनी की घटनाएं सामने आ रही थीं। बदमाश विरोध करने पर धारदार हथियार दिखाकर डराने और पुलिस में शिकायत नहीं करने की धमकी देने के तरीके अपना रहे थे।सदर थाना पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान रायपुर रोड पर नाहरड़ी गांव से पहले कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे डिटेन कर तलाशी ली तो उसके पास से एक छुर्रा, एक चाकू, तीन प्लास्टिक के कट्टे और चार रस्सियां मिलीं। पूछताछ और प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सरदार पुत्र कोदा, उम्र 28 वर्ष, निवासी डेरा कंजरान जरैल, थाना सदर झालावाड़ के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी मोहन पुत्र कोदा, लखन पुत्र रंगलाल और कालू पुत्र रंगलाल के साथ रात में हाईवे पर चलने वाले ट्रक, ट्रैक्टर और पिकअप वाहनों से सामान लूटने की वारदातें करने की बात बताई। आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वे वाहनों को धीमा करने के लिए हाईवे पर खाली कट्टों में मिट्टी और भूसा भरकर रखते थे। इसके बाद वाहनों से सामान उतारने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते थे।पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने यह भी बताया कि रस्सियों का उपयोग वाहनों में बंधे सामान को नीचे खींचने और विरोध करने पर चालक या खलासी के हाथ-पैर बांधने के लिए किया जाता था। कथित तौर पर हथियारों का इस्तेमाल वाहन चालकों को डराने और विरोध करने पर हमला करने के लिए किया जाता था।पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में 8 अक्टूबर की रात करीब नौ बजे डोण्डा गांव से जरैल जाने वाले रास्ते पर एक बाइक सवार व्यक्ति से मोबाइल और पर्स छीनने की वारदात में शामिल होने की बात भी बताई। पुलिस के अनुसार, विरोध करने पर व्यक्ति के साथ लकड़ी से मारपीट कर आरोपी मौके से भाग गए थे।आरोपी ने नाहरड़ी ब्रेकर के पास वाहनों की गति धीमी होने पर कुछ अज्ञात वाहनों को निशाना बनाने की बात भी बताई। पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसके साथियों की ओर से आगे भी वारदात करने की योजना बनाई जा रही थी। इन बयानों और बरामद सामान के आधार पर पुलिस मामले की कड़ियां जोड़ रही है। पूछताछ में सामने आए तथ्यों का सत्यापन और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।