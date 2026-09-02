जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघ शिवाजी का हमला, महिला मजदूर की मौत

जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बाघ शिवाजी के हमले में एक महिला मजदूर की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला मजदूर बाघ के एन्क्लोजर में चली गई थी, जहां बाघ ने उस पर हमला कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद पार्क में हड़कंप मच गया। महिला एन्क्लोजर के अंदर कैसे पहुंची और उस समय सुरक्षा व्यवस्था में किस स्तर पर चूक हुई, इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

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अधिकारियों की ओर से घटना के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि महिला मजदूर किस काम के सिलसिले में बाघ के बाड़े के पास पहुंची थी और उसे एन्क्लोजर में प्रवेश करने से रोकने के लिए निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हुआ था या नहीं।

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नाहरगढ़ में 13 बाघ-बाघिन

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क देश के प्रमुख वन्यजीव केंद्रों में शामिल है। यहां रेस्क्यू सेंटर, सफारी और चिड़ियाघर तीनों सुविधाएं एक ही परिसर में मौजूद हैं। पार्क में बड़ी संख्या में बाघों को रखा गया है। जानकारी के अनुसार यहां फिलहाल कुल 13 बाघ-बाघिन हैं। इनमें पांच बाघ करीब आठ महीने की उम्र के हैं, जबकि दो की उम्र लगभग डेढ़ वर्ष है। बाकी बाघ वयस्क हैं। पार्क में दो व्हाइट टाइगर भी मौजूद हैं।

युवा बाघों को करीब एक किलोमीटर के सुरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। ऐसे में महिला मजदूर के बाघ के एन्क्लोजर तक पहुंचने की घटना ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पार्क प्रशासन की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला बाघ के बाड़े तक किन परिस्थितियों में पहुंची और हादसे के पीछे सुरक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका रही।

आमेर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा भी पुलिस टीम के साथ पार्क पहुंचे। उन्होंने बताया, ' जैसे ही बाघ के हमले में महिला की मौत की सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रत्यक्ष दर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।