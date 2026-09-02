राजस्थान: पूर्व मंत्री की पत्नी के नाम वाली SUV का कहर, ई-रिक्शा को मारी टक्कर, तीन मजदूर हुए बुरी तरह घायल

जयपुर में एक पूर्व मंत्री की पत्नी के नाम पर पंजीकृत तेज रफ्तार एसयूवी ने एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे तीन मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। हादसा रविवार देर रात मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। पुलिस के अनुसार, गुर्जर की थड़ी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक थार मोड़ पर नियंत्रण खोने के बाद पलट गई। इसके बाद दूसरी दिशा से आ रही फोर्ड एंडेवर पलटी हुई थार से टकरा गई और फिर ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी।

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